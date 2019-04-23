【高盛推介】鐵塔國壽購證精選

高盛(亞洲)有限責任公司：中國鐵塔上周公布今年首季業績，純利按年升超過2倍。股價上周四(18日)上升近5%後，周二(23日)早段再創上市高位，高見2.29港元。



中國人壽上周發盈喜，料首季純利增加80至100%，股價周二早段高見22.8元的1個月高位。



觀察個股認股證資金流向，以假期前的5個交易日計，較多資金留意國壽認購證，有約1,200萬元資金流入，是同期第二大資金流入的相關資產。而鐵塔認購證同期則有約600萬元流走。



投資者如好國壽，可留意行使價23至26元之間的中期證，當中可留意購證(29102)及購證(28807)，都是中期價外證中高槓桿的選擇。購證29102，行使價25.08元，2019年9月9日到期，實際槓桿7.6倍，高槓槓、低街貨。購證28807，行使價24.05元，2019年9月24日到期，實際槓桿7.8倍，行使價23至26元之間、3個月期以上產品中槓桿最高。



國壽牛證則可留意牛證(67560)，收回價20.08元，行使價19.48元，換股比率10，槓桿比率7.4倍，低街貨。



現時市場上價外鐡塔認購證的選擇不多，不少產品已到價及已屬價內。投資者如看好可留意高槓桿低街貨購證(17409)；較貼價的選擇則可留意購證(17644)。購證17409，行使價2.46元，2019年10月24日到期，實際槓桿4.9倍，行使價2.3至2.5元之間、街貨低於50%的產品中槓桿最高。購證17644，行使價2.37元，2019年11月4日到期，實際槓桿4.5倍，輕微價外、低街貨。



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