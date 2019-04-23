郭炳湘紅顏知己傳入稟爭豪宅　新地拒評

新鴻基地產發展有限公司前董事局主席兼行政總裁、帝國集團主席郭炳湘去年10月病逝，今(23日)有報道指，郭炳湘生前曾購入持有陽明山莊單位的「華新發展有限公司」(下稱華新)股權，相信是郭當初餽贈紅顏知己唐錦馨(Ida)的禮物。而唐上月5日疑透過一間註冊地址在英屬維爾京群島的公司Fortune Aces Limited，入稟香港高等法院，要求法庭頒令執業律師鍾廉同日後就華新事宜投票時，要遵循Fortune Aces Limited的意願行事。據悉郭生前與律師鍾廉同相熟。



本案原告Fortune Aces Limited，被告鍾廉同(譯音)。原告在原訴傳票稱，被告在2017年6月7日簽訂一份信託聲明，為原告持有華新的股份。原告表示，華新將會議決，委任原告以及由原告提名的人士，出任華新的董事。原告現在要求法庭頒令，被告在為議決投票時，必須遵照原告的指示行事。此外，原告亦要求法庭頒令，禁制被告向任何第三者洩露任何與他受託持有華新股份相關的文件。



華新目前持有一個買入價為1880萬港元的陽明山莊單位。據公司查冊紀錄，華新由Fortune Aces Limited及鍾廉同各佔一半股權，而現時華新唯一董事是姚志偉，他亦為帝國集團執行董事。



郭炳湘家族發言人表示不評論事件。帝國集團發言人回應指，不會就此宗入稟事件置評。新鴻基地產方面表示對有關報道不作任何回應。律師鍾廉同所屬的毛雲龍律師行亦指不便回應事件。



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