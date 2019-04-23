美頁岩油力壓今明兩年油價　花旗︰第3季布油料逾78美元

美國5月2日起將結束對進口伊朗石油的制裁豁免，目的是將伊朗原油出口降至零。聲明特別提到，美國、沙特、阿聯酋3大產油國已同意採取及時行動，確保全球原油有「適當供應」。



花旗最新展望報告指出，受到新的二疊紀盆地(Permian)管道之助，2019年下半年，美國頁岩油產量可能大增，加上油組及盟國(OPEC+)預計將放鬆供應，布蘭特油價有望在今年第2季度至第3季度達到78美元以上。



有分析指出，美國頁岩油是目前影響原油價格走勢的關鍵因素，二疊紀盆地又是影響頁岩油產量的決定因素﹐成為制約油價大幅上漲的邊際產能，並且增產快速靈活。預期到2020年內，在沒有特殊的地緣政治事件下，二疊紀盆地將把原油價格的主要波動區間邊際上壓制在45-65美元之間。



然而，頁岩油開發周期短，僅需3至6個月；衰減率亦極高，一般1至2個月內產量到達峰值(300至1000桶/日不等)，1年後衰減60%至70%短。





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