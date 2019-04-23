【高盛推介】5G概念股成焦點　小米聯通購證部署

高盛(亞洲)有限責任公司：5G概念股是周二(23日)市場上其中一個焦點，上海市經信委副主任張建明在上海5G創新峰會上表示，上海即將出台加快推進5G網絡建設和應用的實施意見，以及5G產業發展和應用創新3年行動計劃。



中國聯通董事長王曉初於峰會上指，將在7個城市開通5G試驗網。其副總經理梁寶俊亦表示，已聯合多家合作夥伴成立中國聯通5G應用創新聯盟。同時公司發布領航者計劃，領航5G應用快速發展，將組織百億級資金用於孵化5G項目，並打造萬億元級別的5G應用新市場，合作夥伴包括小米集團。另外，聯通於周二公布業績。



其他科技股如小米、中國鐵塔則升幅明顯，鐵塔上周公布今年首季業績，純利按年升超過兩倍，股價周二早段再創上市高位。



投資者如看好小米則可留意中期價外證中槓桿最高的購證(14634)，行使價13.75元，2019年9月4日到期，實際槓桿5.9倍，行使價12.3至14.3元之間、3個月期以上的產品中槓桿最高。



投資者如看好聯通則可留意中期證中最高槓桿的購證(17170)，行使價10.4元，2019年6月26日到期，實際槓桿14.2倍，兩個月期以上產品中槓桿最高。



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