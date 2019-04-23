中美貿易摩擦持續　逾6成內地企業擬拓海外投資

外媒引述貝克麥堅時律師事務所(Baker & McKenzie)報告稱，中美貿易摩擦持續，以及合規負擔加重下，中國企業計劃提高對外投資比例。



報告顯示，逾半受訪者指出，相較過去兩年，未來兩年進行跨境上市、併購與其他離岸投資的關注大增；有35%的受訪者表示在一定程度上更感興趣。63%中國企業計劃未來兩年內增加10%以上的對外投資，19%預計增長率介乎1至10%。



至於意向投資地區，東南亞、印度及北美屬焦點區域，歐洲的關注度亦甚高，惟英國不列其中。問及企業的3大主要投資目的地時，亞太地區69%受訪者提及東南亞，僅1%提到英國。新加坡、馬來西亞、印度及日本的受訪者亦普遍對英國不感興趣。



上述報告向對600位企業高層及董事級高管進行調查，內容為對企業經營所面臨困難的看法以未來投資戰略。受訪的高管遍布中國、香港、新加坡、日本、馬來西亞、印度及澳洲等。

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