樓價UPDATES：大興花園兩房620萬零議價售

細價上車盤被搶，樓價持續向上，屯門大興花園兩房戶零議價下售出，成交價620萬元創屋苑同類單位歷史新高。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●小西灣藍灣半島9座高層C室，實用面積830方呎，屬套三房設計，設落地玻璃，望海景，獲買家以1,660.8萬元買入，實用呎價約20,010元。



●鰂魚涌太古城銀星閣高層C室，實用面積約809方呎，屬三房連套房間隔，以1,760萬元易手，實用呎價約21,755元。



●鰂魚涌太古城雅蓮閣中層E室，實用面積922方呎，三房連套間隔，2月底放盤，叫價1,900萬元，減27萬至1,873萬元易手，實用呎價20,315元。



●北角半山豐林閣1座高層C室，實用面積約為728呎，兩房設計，以約1,470萬元獲承接，實用呎價約20,192元，買家為外區租客，看好區內後市，入市自用。



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九龍區



●西南九龍瓏璽6B座低層B室，望海景，兩房連一套房間隔，實用面積約667方呎，以1,700萬元放盤約兩星期，即獲區內客接洽在零議價下購入，實用呎價約25,487元。



●西南九龍匯璽II暫錄逾20宗預租成交，其中3B座高層J室一房戶，實用面積約352方呎，以約20,000元放租，議價後減價至18,500元獲外區客承租，實用呎租約52.6元。



●長沙灣一號‧西九龍1座中層A室，實用面積約877方呎，套三房間隔，以1,498萬元易手，實用呎價約17,081元。



●紅磡黃埔花園本月至今暫錄約10宗成交，平均實用呎價17,400元，其中7期5座中層C室，實用面積955方呎，套三房間隔，享海景，最初開價1,800萬元，現獲外區換樓客以1,760萬元承接，實用呎價18,429元。



●將軍澳新寶城6座中層A室，實用面積434方呎，屬兩房設計，原先放盤叫價687萬元，經商議後減至680萬元，獲首置新婚客承接，實用呎價約15,668元。



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新界區



●屯門大興花園2期11座中層B室，實用面積475方呎，兩房間隔，於零議價下以620萬元易手，實用呎價13,053元，創屋苑兩房歷史新高，新買家為換樓客。



●元朗映御1座高層F室，實用面積約374方呎，屬一房間隔，放盤僅約兩個星期，區內首置人士考慮不久，即以583萬元購入，實用呎價約15,588元，原業主於2016年4月以約414萬元購入，持貨剛滿3年，轉手帳面獲利約169萬元，或升值約40.8%。



●元朗錦綉花園J段第一街雙號屋，實用面積約848方呎，三房間隔，外望樓景，放盤約1個月，叫價1,165萬元，獲買家零議價承接，實用呎價約13,738元，原業主於1996年3月，以約276萬元買入，持貨約26年，轉手帳面獲利約889萬元，賺幅逾3.2倍。



●天水圍嘉湖山莊美湖居3座中層G室，三房一廁間隔，剛以625萬元沽出，實用面積544方呎，折台呎價11,489元，新買家為同屋苑兩房戶業主，農曆新年前已留意嘉湖山莊三房放盤，原本打算賣出單位後才入市，惟近日大單位成交明顯加快，盤源急速減少，決定先買後賣。



●天水圍嘉湖山莊賞湖居6座高層B室，實用面積633方呎，三房連套房間隔，罕有樓王放盤，剛以708萬元成交，實用呎價11,185元，去年10月同類單位錄得738萬元新高價成交，現時樓價有4%的折讓。



●東涌昇薈1座高層C室，實用面積702方呎，兩房連儲物房間隔，望山景，以867萬元成交，實用呎價12,350元，新買家為區內租客，預料樓市易升難跌，加快步伐入市上車。



●青衣房協發展綠悠雅苑3座高層B室，實用面積543方呎，兩房間隔，於未補價第二市場以625萬元易手，實用呎價11,510元，新買家為上車客。



●葵涌夾屋浩景臺本月首宗交投，單位為5座中層B室，實用面積595方呎，採套三房設計，座向東南方，以695萬元易手，實用呎價11,681元。



●沙田花園城3期雅蘭苑高層F室，兩房間隔，議價後以474萬元易手，實用面積268方呎，折合呎價17,687元。



●馬鞍山迎海3座低層C室，三房連套房及儲物房間隔，議價後以1,200萬元易手，實用面積809方呎計，折合呎價14,833元。



●粉嶺碧湖花園2座中層H室，實用面積400方呎，兩房間隔，開價約550萬元，議價後以538萬元獲承接，實用呎價13,450元。

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