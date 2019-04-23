西貢銀巒別墅及九龍塘高槐路洋房標售

豪宅市場氣氛轉佳，業主趁機放售旗下物業。仲量聯行表示，獲業主委託代理以招標形式出售兩項豪宅物業，包括西貢銀巒路9號銀巒別墅6幢洋房及九龍塘高槐路5號獨立洋房，截標日期分別為6月13日與5月31日。市場人士估計，分別約值4.8億港元及5.1億港元。



該公司香港資本市場部資深董事梁瑋麟表示，銀巒別墅地皮面積逾32,000方呎，總實用面積約11,075方呎，全數洋房可享銀線灣海景。買家於購入後可重建為一座逾1萬平方呎的超級大宅或多座洋房。由於區內過去少有大型豪宅地皮放售，料除用家外，亦可吸引發展商興趣。至於的高槐路洋房佔地8,747方呎，現為3層高獨立屋，實用面積達12,683方呎，並附設私家花園及泳池，屬兩面單邊。

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