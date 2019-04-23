【市後重點睇】紐油一度升穿66關　道期偏軟

美匯指數反覆企97.3，圓匯續處111.8；歐元兌美元回至1.124；英鎊企1.298。港匯回升至7.844水平。在岸、離岸人民幣報6.71。金價回至1,273美元。美國將結束對進口伊朗石油的制裁豁免，油價衝高回順，布油曾見74.69美元，紐油一度升穿66關，分別創去年11月及10月以來高位。道指期貨跌9點。



●市後關注點

-21:00 美國2月FHFA房價指數

-22:00 美國3月新屋銷售，4月里士滿聯儲製造業指數；歐元區4月消費者信心指數初值



●恒生指數全日無升跌，收市報29,963點；中國鐵塔升3.6%，創52周高位。https://bit.ly/2vh4RCX



●A股快報：滬綜指跌穿3200，兩市北向資金淨流出近60億。https://bit.ly/2Gqp12E



●亞洲股市：日股收升41點，零售股有沽壓。https://bit.ly/2Xxk1jC



●歐洲股市早個別發展，英國富時100指數升0.1%，報7,469點；德國DAX指數跌0.05%，報12,216點；法國CAC指數跌0.1%，報5,574點。



●【即市分析】

-中資航空股沽壓未完。https://bit.ly/2W4BPCo

-美圖轉型受挫，翻身言之尚早？https://bit.ly/2DsCoPk

-建設銀行候反彈做淡。https://bit.ly/2VlniFe



●【大師午間教路】大市「膠着」結算。https://bit.ly/2IPQQV2



●【新股專輯】

-新藥技術發現平台維亞生物科技計劃以每股3.42至4.41元，發行3.45億股股份，集資最多15.21億元，預期5月9日上市。

-外電消息指，內地男裝品牌GXG母企慕尚集團招股在即，目標集資2億美元。

-亞太區媒體內容發行商羚邦集團已通過上市聆訊，預計4月底開始招股及路演，5月中上市。

-內地移動互聯網公司兌吧集團周三至下周一招股，入場費3,272.65元，5月7日首掛。



●【股匯攻略】內地股市調整，暫宜忍手。https://bit.ly/2IOiRvX



●郭炳湘紅顏知己唐錦馨傳入稟爭豪宅，新地拒評。



●香港航空新董事聲明︰法庭向4名現任董事發禁令。https://bit.ly/2ZqHAMG



●黎永滔3.5億購大潭道住宅項目。



●活化工廈2.0響頭炮！富臨中心准作寫字樓用途。

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