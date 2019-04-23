【專家樓評】黃漢成：屯門區舖位投資價值分析

自從港珠澳大橋於2019年10月通車後，內地訪港旅客人數大幅上升，當中大批旅客湧到東涌一帶購物及消費，隨着屯門至赤鱲角連接路即將落成，由屯門南前往機場及港珠澳大橋，車程將縮短至約十分鐘，而屯門的區內購物配套遠較東涌為多，相信由港珠澳大橋來港的內地旅客，有部分會由東涌轉至屯門消費，區內商舖的承租能力料能大大提升。



除國內訪港旅客外，屯門區本土的民生消費力亦不容忽視，根據規劃署資料顯示，2016年至2026年期間，屯門新市鎮人口預計將增加至57萬人，當中不少是年青人口及新建立的小家庭，消費潛力相當驚人；而除了屯門至赤鱲角連接路即將開通外，未來還有多項鄰近屯門的大型交通基建將會落成，如屯門西繞道、及深中通道，日後屯門區將會與深圳、廣州、中山、珠海及澳門連成1小時生活圈，成為大灣區其中一個重要樞紐，區內商舖前景一片亮麗。



美聯工商舖行政總裁 黃漢成



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/