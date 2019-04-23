【fb直播】港股唔上唔落等爆邊？

復活節長假後港股復市，周二(23日)恒指唔上唔落，到底等緊乜？



內地農業農村部表示，豬價已經提前進入了上漲周期，預期第四季度豬價將突破2016年歷史高位，萬洲(00288)又破頂！強勢沒法擋？



美國撤銷對伊朗原油制裁豁免，國際油價升至半年高位，油股乘勢上！不過中石化(00386)升唔起，何解咁落後？



中央再提「房住不炒」，加上報道指住建部對今年首季房價、地價波幅較大的城市發出預警提示，內房股周二(23日)跌唔停！不過花旗話，唔好咁悲觀，住建部只係「溫馨提示」，內地樓市依然以穩定為主！內房股何去何從？



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