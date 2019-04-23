香港3月基本通脹2.6%　短期料維持溫和

政府統計處公布，根據綜合消費物價指數，3月份整體消費物價按年上升2.1%，較1月及2月份合計的平均升幅2.3%為低。將3月份的按年變動與1、2月份合併的平均變動作比較可抵消農曆新年因素的影響。



剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數3月份按年升幅(即基本通脹率)為2.6%，亦較1月份及2月份合計的平均升幅2.8%為低，主要由於旅遊費用升幅收窄和資訊及通訊服務費用跌幅擴大所致。



政府發言人表示，3月份基本通脹率輕微下降至2.6%，部分是由於復活節假期今年在4月中開始，相對去年在3月底開始較遲來臨，令3月份旅遊費用的按年升幅減少。此外，近月私人房屋租金項目的按年升幅大致平穩。



發言人續指，通脹短期而言料會維持溫和。早前新訂住宅租金的調整對未來一段時間的通脹應繼續有緩和作用，外圍價格壓力近期亦見有所減弱。

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