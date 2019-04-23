元朗南生圍土地申建住宅及水產養殖中心

元朗南生圍錦壆路貼鄰文苑村一幅土地，佔地約11.65萬方呎，現劃為「綜合發展包括濕地修復區」及「住宅(丁類)」地帶，申請人向城市規劃委員會提出興建住宅，以及作水產養殖研究及教學用途。



有關文件顯示，地盤的西北面計劃作住宅發展，擬建9座屋宇，提供12個複式單位及3座別墅，住宅樓面約4.55萬方呎。項目的東南面將是一個包含水產養殖中心的濕地修復計劃。



申請人指出，為符合現有土地用途，擬議方案將包括一個面積約4.63萬方呎的濕地修復地帶，佔發展地盤約四成範圍。



資料顯示，上述地盤曾在2008年申請興建21幢3層高住宅，惟被城規會否決。

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