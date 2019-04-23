美波浪大師：標指呢個位關鍵　一升穿就爆上

外國傳媒報道，美股資深分析員、專門研究「波浪理論」、去年11月警告股市要累瀉近兩成，結果言中的ElliotWaveTrader.net創辦人Avi Gilburt最新表示，標指近期已逼近2,915點重大阻力而出現回吐，問題是本周會否掉頭進入「c微浪」跌市，抑或企穩支持位，並向上突破2,915點。因此，該點數是目前的關鍵。



他表示，今次利用「波浪理論」分析市況並不複雜，因為只有兩個結果！只要標指不跌穿2,865至2,885點支持位，而且向上突破2,915點的話，就會很快升上3,011至3,045點區間，為今次「4浪之中的b微浪」升市目標。一旦標指突破了2,915點，支持位就相應上移至2,885點。



他重申，只要標指跌穿了2,865點，就反映「b微浪」升市完結，繼而進入「c微浪」跌市，最悲觀是瀉至2,200點水平。因此，投資者短期可留意標指2,865點及2,915點。



不過，他仍然強調，根據波浪理論，美股牛市遠遠未完結，因「終極一升的5浪」依然未到，或一直反覆升至2022或2023年才真正見頂，屆時標指可能升至3,500至4,000點水平。



在「波浪理論」中，「牛市」分1至5浪，其中1、3、5是升浪，2及4是調整浪，在每一個浪期間，又可以分為1至5微浪，其中1、3、5微浪是升浪，2及4微浪是調整浪，亦可再細分a、b、c。當確認「牛市」終極5浪見頂後，就是「熊市」的A、B、C浪，其中A及C是跌浪，B是反彈浪。

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