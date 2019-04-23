【北水追蹤】捧萬洲融創　沽建行騰訊蒙牛

港股在復活節長假後復市，恒指今日(周二)繼續在30,000點關浮浮沉沉，收報29,963點，微跌0.02點，但主板成交都有1,071億元。港股通成交額約152億元，按日增加31億元，佔主板成交額約14%，南下資金錄得淨流入6.4億元人民幣。



豬價看漲，北水繼續追捧萬洲國際(00288)，其港股通錄得淨流入約3.67億元。此外，中國平安(02318)之港股通錄得淨流入約7.86億元，另招商銀行(03968)亦有約1.63億元的淨買盤支持。



內房股受壓，惟見融創中國(01918)及中國金茂(00817)獲北水護航，其港股通分別錄得淨流入約2.49億元及6,154萬元。



建設銀行(00939)、騰訊控股(00700)及吉利汽車(00175)捱沽，其港股通分別錄得淨流出約3.12億元、1.23億元及1.15億元。金蝶國際(00268)及蒙牛乳業(02319)亦分別錄得淨流出約1.05億元及1.16億元。

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