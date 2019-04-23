南韓人有幾鍾意炒虛擬貨幣？調查話...

南韓向來虛擬貨幣投資大國。據外媒最新消息指，該國虛擬貨幣投資者平均持有價值約5,300美元的虛擬貨幣，相當於一枚比特幣現時價值。按照虛擬貨幣交易平台CryptoCompare最新顯示，比特幣報5,548美元，升4.2%。



報道稱，南韓金融投資者保護基金會(Korea Financial Investors Protection Foundation)去年12月，對2,500名成年人進行調查，發現其中7.4%人擁有某種虛擬貨幣，較一年前增加一個百分點。



年齡較大的投資者是50多歲的人，其次是40多歲和30多歲的人。調查又顯示，在投資虛擬貨幣的人士中，每個人平均持有價值600萬韓圜的虛擬貨幣，大約為5,300美元(約4萬港元)。

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