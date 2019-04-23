復活後有神迹？港股周二顯「零」　預示...

周二(4月23日)為港股復活節後復市，隨即顯「零」，皆因收市無起跌，報29,963點，勉強可以說是「跌0.02點」。今次假後乍現「神迹」，究竟有何啟示呢？



回顧近年港股顯「零」往績不多，值得留意的是，顯「零」對翌日升跌無預測能力，惟假若當時港股是處於升浪或跌浪的話，顯「零」後趨勢持續，不會轉勢。換言之，今次在升浪中顯「零」，或許預示港股未見頂！



往績歸納如下：

●2014年7月8日，當日收報23,541點(+0.46點)，翌日跌365點，惟當時股市處於升浪，顯「零」後短期續升。

●2013年6月18日，當日收報21,225點(-0.02點)，翌日跌238點，當時股市處於大跌浪，顯「零」後短期續跌。

●2011年11月8日，當日收報19,678點(+0.58點)，翌日升335點，當時股市處於大跌浪，顯「零」後短期續跌。

●2011年6月29日，當日收報22,061點(-0.6點)，翌日升336點，惟當時股市處於大跌浪，顯「零」後短期暴跌。

●2010年3月10日，當日收報21,208點(+0.74點)，翌日升19點，當時股市處於升浪，顯「零」後短期續升。

●2009年7月21日，當日收報19,501點(-0.64點)，翌日跌253點，惟當時股市處於升浪，顯「零」後短期續升。

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