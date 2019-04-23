新股專輯︰兌吧集團冀跑贏同業　料毛利率續穩定

內地移動互聯網公司兌吧集團(01753)明日(4月23日)起招股，集資所得有約20%用作投資及收購。董事會秘書曼曼表示，併購會考慮能否加強「軟件即服務」(SaaS)及互動廣告兩大核心業務，暫時未有明確的海外擴展和收購目標，會繼續積極尋求相關機會。



董事長兼首席執行官陳曉亮指，互動廣告市場的業務模式仍在發展階段，預計未來5年有關市場規模複合年增長約50%，冀公司發展速度能高於行業水平，未來亦會積極探索在亞洲市場的覆蓋範圍。



該公司2016年的毛利率高達78.3%，但2017年及2018年毛利率分別為37.5%及37.7%，跌近一半。陳曉亮解釋，主要受過去兩年規模化採購互動廣告的流量所影響。曼曼預期，毛利率會繼續保持相對穩定的水平。



另外，該公司曾在2018年時進行股權轉讓，公司董事會秘書曼曼表示，由於原有公司是以人民幣結算的內資股公司，透過進行股權轉讓，以符合來港上市要求。

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