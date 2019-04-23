19歲創業、27歲公司上市　邊位老闆咁犀利？

今次新股又有傳奇故事！聽日(周三)起招股嘅內地移動互聯網公司兌吧集團(01753)董事長、首席執行官兼執行董事陳曉亮年僅27歲咋！



望吓招股書，2011年，佢只係19歲，已連同兩名獨立第三方，用10萬元人民幣(下同)創立公司，2013年仲用5萬元，從嗰兩名獨立第三方股東收購返啲股份，公司註冊資本仲增至100萬元添！



憑住創辦兌吧，陳曉亮2017年拎咗杭州創業人物奬。以發行股本同招股價上限8.1元計，公司市值9億元。上市後，陳曉亮將持有兌吧40.91%股權，換言之帳面身家已有3.68億元。

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