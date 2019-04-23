iPhone再遭挫敗　首季出貨量被華為拋離

外媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)iPhone今年首季銷量正進一步下跌，惟與此同時，華為周一(4月22日)公布的業績顯示，首季手機出貨量達5,900萬部，為史上最好的首季銷售。



根據研究機構OTR Global分析，今年首季iPhone銷量介乎3,700萬至4,200萬部，低於分析師預期的4,000萬至4,500萬部。數據又表明，導致iPhone銷量下跌的主因是去年推出的新機型XR、XS和XS MAX銷量不佳，仍在銷售的包括iPhone 8在內的舊款手機表現尚可。



Apple將於4月底公布首季業績，目前仍維持首季550億至590億美元銷售額目標，較對上一季843億美元銷售額大幅下挫。在中國市場，Apple出貨量更是連續第3年下跌，2018年出貨量下跌超過13%，市佔率約9%，為前列手機廠商中表現最差。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm