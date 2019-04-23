中移首季純利237億人幣　按年跌8%

中國移動(00941)公布，2019年首季營運收入1,850億元人民幣(下同)，按年下降0.3%；其中，通信服務收入1,659億元，按年跌0.5%。除息稅折舊攤銷前盈利(EBITDA)為727億元，按年增長4.4%，股東應佔利潤237億元，按年下降8.3%。



截至2019年3月31日，集團移動客戶總數約9.31億戶，按季微升，其中4G客戶總數達7.23億戶，按季淨增1,067萬戶；平均每月每戶手機上網流量(DOU)達到5.7GB，按年增長162%，惟語音業務繼續下滑，總通話分鐘數按年下降9.3%，短信使用量則按年增長19.3%。首季移動業務平均每月每戶收入(ARPU)為50.3元，按年增加10.7%。

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