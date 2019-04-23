聯交所股權變動資料顯示，東正金融(02718)於4月16日獲瑞信集團增持535萬股，最新持股數目9,754萬股。



中國鐵建(01186)於4月16日獲摩根大通增持1,046萬股，最新持股數目約2.56億股。



利寶閣集團(01869)於4月17日獲廖少娟增持123萬股，最新持股數目約4.8億股。



天保能源(01671)於4月18日獲袁運南增持275萬股，最新持股數目475萬股。



李寧(02331)於4月18日獲貝萊德增持142萬股，最新持股數目約1.54億股。



華潤燃氣(01193)於4月18日獲The Capital Group增持261萬股，最新持股數目約2.23億股。



遠大中國(02789)於4月18日獲Neo Pioneer Ltd增持402萬股，最新持股數目約7.85億股。



中國燃氣(00384)於4月18日獲劉明輝增持30萬股，最新持股數目約10.88億股。



中生聯合(03332)於4月16日及17日獲桂平湖合共增持191萬股，最新持股數目345萬股。



國際家居零售(01373)於4月18日獲魏麗霞增持49萬股，最新持股數目約3.45億股。



復星國際(00656)於4月17日及18日獲章晟曼合共增持10萬股，最新持股數目53萬股。



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君實生物(01877)於4月15日被摩根大通減持29萬股，最新持股數目1,450萬股。



中國鐵塔(00788)於4月18日被威靈頓資產管理減持7,546萬股，最新持股數目約41.97億股。



中遠海能(01138)於4月16日被摩根大通減持811萬股，最新持股數目7,393萬股。



六福集團(00590)於4月18日被澳洲聯邦銀行減持11萬股，最新持股數目4,688萬股。



海螺水泥(00914)於4月16日被摩根大通減持173萬股，最新持股數目約1.03億股。



東陽光藥(01558)於4月16日被摩根士丹利減持38萬股，最新持股數目1,127萬股。



江西銅業(00358)於4月16日被摩根大通減持195萬股，最新持股數目6,766萬股。



浙江滬杭甬(00576)於4月17日被摩根大通減持270萬股，最新持股數目約1.14億股。



瑞聲科技(02018)於4月17日被The Capital Group減持2,820萬股，最新持股數目3,940萬股。



華晨中國(01114)於4月17日被鄧普頓資產管理減持1,156萬股，最新持股數目約3億股。



鄭煤機(00564)於4月15日被瑞銀集團減持80萬股，最新持股數目1,197萬股。



馬鞍山鋼鐵(00323)於4月16日被摩根大通減持179萬股，最新持股數目8,615萬股。



中國資源交通(00269)於4月18日被馮浚榜減持510萬股，最新持股數目約7.96億股。



中糧肉食(01610)於4月18日被Wolhardt Julian Juul減持6,925萬股，最新持股數目約1.98億股。



中集安瑞科(03899)於4月16日及17日被楊曉虎合共減持16萬股，最新持股數目180萬股。



信義光能(00968)於4月17日及18日被陳曦合共減持37萬股，最新持股數目135萬股。



吉利汽車(00175)於4月16日被安聰慧減持1,070萬股，最新持股數目558萬股。



藥明生物(02269)於4月17日被李革減持6萬股，最新持股數目約6.71億股。

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