港錢無國界：印度80後　港創事業王國

來自名門望族的80後印度籍男Dino，是典型的連環創業家，15歲起就開始做老闆，屢敗屢戰，不怕創業艱辛。他深信香港機會處處，是理想的營商地區，於是以香港為基地，再向世界各地投資房地產、創投、醫療項目等。他笑言，個人從不靠父幹，要靠自己建立事業王國。



在新加坡長大的他，擁有很強的記憶力及計算能力。他笑言，以前親友們不時特意到訪他家，只為觀賞一個6歲小孩的表演，看看他的心算如何比計數機運算得更快。另方面，由於他的學習能力勝過同齡小孩，故未能適應傳統教育模式，覺得所有的學習內容是平凡並重複。



Dino平日會自修哲學理論，也愛閱讀報紙及書籍，了解不同大型企業的發展過程及方針。另方面，他每日會花近5小時踢足球及打網球。他回想，當年曾在新加坡全國青少年網球賽事勇奪冠軍，笑言其實自己的足球技術比網球厲害。



年少時的他覺得讀書沒用處，中三輟學，並要實現自己做老闆的夢想。及後開始創業大計，當刻相信這才是真正學習。他的想法創新，當年認為「逆向拍賣」的概念可應用在電子商貿。所謂「逆向拍賣」，意指由供應商向零售商或用家出價，並以最低價贏得拍賣，有別於一般拍賣程序，由買家以高價競投產品或服務。



他認為，這種非一般的拍賣方式在各行業上具有發展空間，有見及此，便透過不同渠道作資料搜集，參考多間公司的商業計劃書，最終以11個月的時間完成了一份長達300頁的詳細計劃書。



本以為努力會有成果，這盤生意能吸引多位投資者的垂青，並獲得注資。惟結果不似預期，經過一段時間的推廣，根本無人對他的計劃有興趣，更認定這個15歲創業家「發噏風」，於是首次創業只好宣告失敗。他指出，失敗的原因很大機會是年紀問題，亦有可能是因當年正值千禧科網泡沫爆破，市道不佳，又或者其想法根本不能實行。



事隔多年，他仍然不知道，亦不想探究真正被拒絕的原因，但經歷當年的失敗後，讓他上了一課，同時引領他走向未來的創業道路。



初次創業宣告失敗後，他重新投入學業，完成中學課程後，再前往美國就讀大學，認為能夠擴闊視野之餘，亦可結識到來自世界各地的朋友。想不到的是，這些朋友今天便成為了他的生意合作夥伴。



多年來，Dino未有放棄成為企業家，認為香港作為亞洲領先的物流和金融中心，加上是媽媽家族的扎根地，個人亦有歸屬感，於是畢業後他由洛杉磯移居香港發展，並與友人於2007年開設物流公司－Iris Group，專注於中國的產品採購和物流管理。



此外，他亦積極拓展其他業務，如房地產、藝術、醫療保健、餐廳以及初創投資等。除本土業務外，亦一直在世界各地尋求投資地產項目的機會，並以共享概念為未來的發展藍圖，吸引千禧一代，其中，在巴西里約熱內盧投資的酒店將於明年落成。



該項目最特別之處是其建築材料相當新穎，酒店由80個貨櫃興建而成，既能減低成本又環保，相信將成為城市指標項目。至於初創投資方面，他偏愛投資健康保健行業，最新投資包括主打醫療及醫學美容的Reviv，該公司在全球各地擁逾20間分店，其中包括英國及香港。



●熱愛藝術 引入國際作品參展



香港人生活忙碌，但亦崇尚藝術文化。每逢國際藝術展覽舉行，必定吸引一眾藝術愛好者前往朝聖。Dino亦一樣，除了對工作及足球抱有熱情外，對藝術品也感興趣，同時亦擁有銳利的投資眼光，甚至將國際作品帶入香港市場。



過往兩年，他跟英國全球遺產信託基金董事會成員，與洛杉磯縣立美術館(LACMA)協商，將館內的藝術品引入巴塞爾藝術展參與，希望藝術展品更多元化，讓更多人欣賞。



Dino認為，香港多年來累積了不少文化遺產及擁獨特優勢，對任何行業來說，發展潛力無限。有見及此，他多年來把握所有機遇，向國際市場展現香港的優勢，透過藝術品作為共同語言，勢要打破社會隔膜及文化偏見。

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