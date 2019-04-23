外圍跌唔落！可樂及寶潔業績勝預期　道期轉升

外國傳媒報道，道指成分股之一的可口可樂及寶潔(P&G)先後公布了好過市場預期的業績，帶挈道指期貨由跌變升，目前微升40點；港股夜期亦靠穩，報29,952點，升2點，低水11點。



可口可樂公布，首季每股盈利48美仙，好過市場預期46美仙。業績公布後，股價在美股開市前延長交易時段升逾3%。



寶潔則公布，上季銷售淨額165億美元，好過市場預期163.6億美元；核心每股盈利1.06美元，亦好過市場預期1.03美元。公司宣布，2019財年股息開支將達70億美元，並回購約50億美元普通股。業績公布後，股價在美股開市前延長交易時段微升0.06%。



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