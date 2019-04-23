大摩奇準分析員：市場亂炒業績　睇淡科技股

外國傳媒報道，近年測市奇準的摩根士丹利首席美股策略分析師Michael Wilson再次警告，投資者目前完全忽略了企業盈利增長受到威脅，尤其科技股或會拖累大市。



他指出，現時市場人士仍然迷醉於2017年的稅改法案，該法案減低了企業稅率、改變了會計準則，以及鼓勵企業將存留在美國以外的現金調回本土。這導致企業將大量資金投入到他們的業務當中，被稱之為「資本開支」，對科技及工業類別企業尤其重要。



不過，一切都有盡頭的一日，目前標普500大企業的第2季盈利料會下滑，意味着企業不能再維持大量支出。他說：「2017年初，受惠於減稅，刺激企業大幅增加資本開支，但隨着盈利進入衰退(即連續兩季負增長)，相關開支會減少。由於淨收入增長將在未來12個月內減速，為資本開支『見熊』的信號。」



更重要的是，目前市場預測企業資本開支會增長，但同時間盈利預測是下跌。他指出，這明顯是不合邏輯，企業不能賺更多的錢，又怎能同時間增加投資？他尤其看淡科技股，例如半導體及硬件類別股份。



由於Wilson近年測市準繩，被媒體評為「最準確華爾街分析員」，故其言論值得參考。例如早在2018年3月警告，當年美股1月時已是最亢奮，預計此後將踏入「滾動型熊市」，即使之後有機會再創新高，但亢奮程度不會重返1月水平；同年10月26日警告，標指或逐步跌落2,450至2,500點水平，時間是未來4至8個星期，結果標指在12月26日低見2,346點。



除了去年，例如早於2017年4月預期，當年股市不會有「五窮六絕」、8月仍叫淡友「收聲」，預期標指全年目標2,700點，結果是極少數「估中」標指會於2017年底升上2,700點的華爾街分析員，到了2018年3月才轉軚睇淡！



到了今年，他在1月表示，股市會有反彈浪，2月開始呼籲小心，直至3月12及19日再度轉軚，相繼警告市場忽視了企業盈利不濟的因素，4月初再警告「滾動型熊市」恐持續數年，4月9日預測股市關鍵時刻來了，很有把握企業獲利增長疲弱，尤其是科技股。

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