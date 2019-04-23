【產經專題】香港首季發債規模倍增　原因係...

香港債市規模有望重拾增長動力。內地近月放寬企業到海外融資，中資企業隨即覬覦香港發債成本低企優勢，積極透過舉債融資。香港金融管理局數據顯示，今年首季本港發債規模按季反彈一倍。銀行界指，由於貿易戰陰霾仍籠罩市場、未來利率趨勢或進入下行軌道，預計今年香港發債總額將勝去年。



今年開局人民幣匯價走勢穩定，光大銀行香港分行資金業務總經理兼聯席主管顏劍文表示，匯價回穩有助降低中資企業於海外發債的匯率風險，國家發改委去年下半年更放鬆民企融資政策，亦助催谷離岸美元債市，香港年初至今的美元發債規模勝過去年同期。



●企業或傾向攻浮息債

相比去年，今年整體宏觀環境及市場氣氛改善，他指吸引中資機構主力發行低息美元債，融資期限介乎3至5年。儘管目前以固定利率發債(定息債券)的成本，低於浮動利率的債(浮息債券)，惟環球經濟下行壓力仍在，考慮美國明年有機會掉頭減息，長遠而言，浮息債券的利息成本會逐步下降，相信發債企業傾向浮息債形式融資。



根據金融管理局資料，受當局大規模發行外匯基金票據帶動，去年港元債券總發行量按年增長6.6%至3.55萬億元，惟撇除外匯基金票據因素，去年新發行港元債務工具總額則按季遞減，去年第四季降至約550億元。然而，今次首季形勢已扭轉，發行額度重返去年同期逾千億港元水平，規模達1,084.34億元。



●點心債發行漲逾一成

上海商業銀行研究部主管林俊泓預期，今年全年發債規模勢勝去年，不少發債體發行港元債券後，透過掉期交易轉換至美元債，直言「息口比直接發行美元債券低好多」。



一般而言，年初時機構投資者的流動性會較為鬆動，普遍會趁早買債以「穩袋」全年債息，利息收入會較「和味」，故深受保險公司、資產管理公司、銀行等機構追捧，年初至今債券需求熱烈。



另邊廂，香港離岸人民幣債券(點心債)市場氣氛，去年亦出現初步復甦迹象，新發行量在連續三年減少後出現反彈。據金管局資料，去年整體點心債發行總額按年增長11.5%至2,000億元人民幣。



●金管：債市短期存挑戰

中國銀行(香港)(02388)高級經濟研究員應堅表示，去年由企業及金融機構發行的點心債，發行量按年飆升近七成，市場的融資需求加上人民幣與美元息差收窄，有利發行人民幣計價債券，預期今年發行額持續回暖，惟對比美元債，人民幣債券仍屬於「小市場」。



不過，金管局於最新季報提醒，香港債券市場在短期內仍充滿挑戰，因為企業在作出新投資時會更為審慎，從而降低其發行港元及離岸人民幣債券的意欲。

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