股王新搞作！騰訊入股阿根廷移動支付Uala

外國傳媒報道，騰訊控股(00700)入股阿根廷移動支付應用程式Uala，加入了高盛和億萬富翁索羅斯及科恩的行列。



Uala創辦人兼行政總裁Pierpaolo Barbieri稱，來自騰訊的股權投資將用於阿根廷持續發展。翻查紀錄，騰訊在拉丁美洲投資不多，之前在去年10月公布，向巴西的Nubank投資9,000萬美元。



Barbieri稱，騰訊是押注阿根廷未來10年，而不是未來6個月，惟他拒絕透露投資金額。



Uala從2017年10月到2018年12月，已發行超過50萬張預付卡，押注阿根廷長期增長。在阿根廷，只有不到一半人口擁有銀行戶口。該公司將於周三(4月24日)推出重新設計的App，並計劃今年開始通過App開展貸款業務。

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