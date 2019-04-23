【深度解構】內地削新能源車補貼　高增長時代終結？

內地新版新能源車補貼政策不但補貼金額大幅縮水，更將全面取消地方購置補貼資金。市場憂慮新能源車銷量恐難維持高增長，惟分析相信，補貼逐漸退出屬意料中事，隨着內地將行業扶持措施轉向政策端，包括放寬牌照限制，將可刺激新能源車的需求。



新能源車補貼新政將於6月底正式生效，整體補貼資金按年大削50%，其中地方政府更不再「補車」，改為補貼充電基礎設施。券商中信里昂隨即下調中國今年新能源車銷售增長預測，由原來的按年增40%降至30%，並預料第三季新能源車銷量或會令人失望。



●撤牌照限制吸引

交銀國際汽車行業分析師陳慶表示，現行新能源補貼政策是以高續航作為衡量標準，促使新能源車企更重視研發及技術提升。補貼退場後，車企要靠續航里程及整車配置的競爭力「見真章」，其中新能源汽車龍頭企業將可受惠提高技術門檻等新政。



他預期，今年新能源車銷量將持續增加。儘管目前部分車企已宣布加價來應對補貼削減，但整體對行業影響不大，因大多數新能源車生產商仍較傾向通過降低成本，盡量避免上調其售價。



另方面，外電引述消息人士指，國家發改委正草擬一系列刺激政策來推動汽車、家電和手機等電子產品消費。該建議包括增加汽車牌照數目及向未擁車輛的家庭户口撤銷牌照限制等。



內地為紓緩交通擠塞，對部分一線城市如北京、上海及廣州等地均有實施汽車限購及嚴控汽車牌照數量等交通管制措施。多間外資券商認為，該建議對內地汽車銷售屬重磅消息，料可刺激今明兩年汽車需求，將有明顯改善。



●行業首選比亞迪

其中，美資券商Bernstein指，汽車為中國經濟的重要支柱之一，若消息屬落，預期今年內地車牌總額度將提高50%，汽車需求量料增40萬輛，相信今年整體行業銷售可隨之改善。花旗則預期，今年內地新能源車銷量或較該行預測的高60%，其中比亞迪(01211)為行業首選。



宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒認為，新能源車銷量無可避免受補貼減少而有所放緩，但相信不會出現大跌的情況，主要是內地政府已逐步將行業扶持措施由補貼轉向政策導向，尤其內地傳統燃油車牌照申請仍有額度限制，相信可引導更多消費者買新能源車。

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