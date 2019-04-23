科技商機：顛覆世界！人臉辨識正改變16大領域

外媒報道，人工智能(AI)科技日趨成熟，根據CB Insights報告顯示，透過AI人臉辨識購物只需「刷刷臉」，很多目前繁瑣的程序，例如登機牌等將成為過去。報告總結在16大領域中，人臉辨識技術正帶來無聲無息的變革。



報告指，雖然人臉辨識技術仍處於發展階段，但包括亞馬遜在內的很多公司都視為多個領域的顛覆力量。從打造沒有收銀台的零售商店，到讓演唱會門票徹底消失，人臉辨識技術正逐漸改變以下這16個領域：



【1、治安執法】

視頻監控增強技術，可幫助執法機構更好地識別帶了面罩的疑犯。



【2、醫療保健】

方便病人在醫生和醫院「遠程」簽到，免去排隊煩惱。



【3、零售】

能捕捉到購物者眼睛盯着的物品，讓零售商隨後可通過郵件或網上廣告的方式，向他們作針對推薦。



【4、酒店行業】

能讓客戶走進酒店大堂後，自動完成辦理入住手續。同時，客戶可直接通過人臉辨識進入房間，服務員可向他們提供更個性化服務。



【5、營銷與廣告】

可被用來收集停下來觀看廣告的人群畫像，以及加強廣告的「沉浸式」體驗。所謂「沉浸式」，即暫時進入虛擬世界的體驗。



【6、銀行業】

作為用戶在網銀和App上安全登錄的工具。據說錯誤率不到100萬分之一，能讓網銀變得更安全。



【7.現場活動】

能識別出參加活動而沒有買票的人，據說識別過程不到1秒鐘，亦能識別哪些人是VIP、哪些人只持有季票。



【8、社交媒體/娛樂】

能幫用戶找到外貌和自己接近的明星，亦可通過分析用戶自拍，找到和用戶面部特徵相符的藝術品。



【9、航空旅行】

所有人的安全檢查都會加快，而VIP乘客也能獲得更個性化的服務體驗。



【10、汽車】

目前，汽車領域對人臉辨識的關注焦點是自動駕駛，不過它在其他場景也有很大的應用潛力。比如當車主接近自己的車時，人臉辨識能夠自動讓汽車解鎖，或者還可以將人臉辨識應用於汽車的啟動和停止。



【11、博彩】

識別出哪些人是可以享受VIP待遇的常客，阻擋那些習慣作弊的人，並減少因賭博損失而導致發生事故的可能性。



【12.投票】

投票造假、選民註冊程序繁複，以及其他導致選民不願意投票的限制，都將成為過去。



【13.教育】

加強視頻監控，以保證校園安全。



【14、Call車】

能精確識別司機和乘客信息，減少安全事故的發生。



【15、食品飲料】

可自動將顧客和其帳戶連接，他們能看到過去點過甚麼，可直接享受特別折扣，一切只需在機器前進行面部識別。



【16、消費電子】

微軟、三星、蘋果等已使用人臉辨識技術解鎖手機、平板電腦和桌面電腦。

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