財經評論：亞洲貿易未好轉　實體經濟仍堪憂

儘管金融市場早已炒作中美或很快達成貿易協議，將帶動經濟再攀高峰，惟數據顯示，實體市場未如股市般樂觀，目前依然處於觀望狀態，預示中美就算順利「握手」，也未必會頓時讓一切回到貿戰前，投資者實不宜過度憧憬。



近日有資料披露，南韓4月首20天的出口繼續按年大跌8.7%，若頹勢持續，將是連跌5個月，為2008年金融海嘯後首見最長跌浪；與此同時，另一數據顯示，台灣3月出口訂單跌幅大過預期，4月料繼續下滑。其中，兩地對中國的出口跌幅尤為顯著，南韓本月首20日對華出口驟降12%；台灣3月對香港和內地出口按年亦跌近14%。事實上，雖然內地首季經濟增長達6.4%，好過市場預期，但進口需求未見增加，截至3月已連續4個月下滑。



上述數據明顯反映內地乃至全球經濟放緩仍未脫離危險期，主因是南韓出口被不少經濟學家視為「全球進口指標」及「經濟晴雨表」，由汽車到電子產品，都是銷往世界為主，當中涉及的半導體，更能反映智能手機市場的盛衰。再者，由於不少分析員質疑內地經濟數據的可靠性，故更倚靠南韓等其他亞洲區的數據作參考。



無論如何，這最少能反映實體經濟較金融市場更理性，商家沒有因中美可能很快達成協議而預早增加需求。其實，中美之間的衝突何止貿易那麼簡單，真正的戰場是掌控科技話語權及中西體制之爭，絕不能「一紙」協議就可解決。值得留意的是，南韓半導體出口近月接連大挫，慘況絕對比得上2009年，背後除了反映全球智能手機需求飽和外，更重要的是意味着5G已全速發展，惟成效需時，短期內難對經濟增長帶來顯著貢獻。



事實上，近期亦有數據顯示，今年以來全球航運貿易下滑趨勢沒有改變之餘，形勢反而更嚴峻 !首3個月共有10.7萬公噸載重量的船舶被回收，按年大幅增長35%，報廢的船舶主要用於運輸礦石、煤炭，以及水泥等大宗商品，而且報廢的原因不是往常的維護成本高昂，而是運費大跌。這在在反映全球基建及建築動工量有大跌之勢，數據亦剛好反映美國總統特朗普發動貿戰前後的變化，可想而知環球經濟前景未見得有韌力，當中尤以歐洲為甚。



誠然，全球央行接續放水已十年，資金氾濫扭曲了金融市場預示實體經濟的能力，若然投資者認為股市上揚必定反映未來經濟會好轉，不妨多加關注具前瞻性的指標，相互印證方為上策。

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