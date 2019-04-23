夜市UPDATES：美企績優股市靠穩　港夜期無方向

美國大型企業相繼交出好過預期的業績，惟股市畢竟已處於歷史新高附近，投資者態度變得謹慎，美股早段僅微升。道指報26,559點，升48點或0.18%；標指報2,915點，升7點或0.27%；納指報8,057點，升42點或0.53%。外圍未見明顯方向，港股期指夜市靠穩，報29,958點，升8點，低水5點。



焦點股份方面，社交媒體Twitter早段升幅擴大至近12%，公司在開市前公布，首季活躍用戶和收入均超預期。另外，可口可樂、聯合技術、寶潔等亦相繼公布了強勁的業績，惟表現互異，早段分別升2.5%、升3%，以及跌2.6%



歐洲方面，英國工黨和保守派官員將於周二(4月23日)恢復談判英國脫歐；另邊廂，受累於脫歐危機仍然嚴峻，首相文翠珊的領導地位壓力日增。歐股個別發展，英股升0.63%；德股跌0.06%；法股升0.03%。



另外，美國周一(4月22日)宣布，自5月1日後，將不再延長允許各國與地區從伊朗進口原油的​​豁免條款，刺激油價續揚，紐約期油升1.05%，報每桶66.24美元；布蘭特期油升0.41%，報每桶74.28美元。



【21：30】美企業績理想，美股開市早段靠穩，道指升26點，至26,537點；納指升17點，至8,032點；標指升1點，至2,909點。



微博網站Twitter首季純利按年增長逾兩倍至1.9億美元，扣除部分項目後每股盈利37美仙，遠勝市場預期的15美仙，收入按年增長18%至7.87億美元，亦較市場預期佳。期內每日活躍用戶由去年第四季的1.26億增至1.34億，亦多過市場預期。Twitter股價早段勁漲9.4%至37.63美元。



玩具生產商孩之寶首季純利2,670萬美元，意外地按年虧轉盈，期內收入增長2%至7.32億美元，是6個季度以來首升，印證公司正自失去玩具反斗城這個重要客戶的打擊中復甦。孩之寶股價早段漲13.9%至100.35美元。

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