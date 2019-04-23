新盤UPDATES：大型項目排隊推出　高價物業受捧

新盤市場保持熱鬧，多個大型項目快將蜂擁推出發售，勢再掀起新一輪認購熱潮。同時，各區高價物業續受追捧，頻頻錄得破頂成交。



●MONTARA面積342呎起 最快下月初賣

會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下將軍澳日出康城MONTARA，樓書及示範單位已近完成，希望本周內獲批預售樓花同意書，隨即公布開價及盡快開放示範單位，有機會下月初開售。項目提供616伙，今日(4月23日)首度披露面積等資料。



當中一房戶設110伙，實用面積由362至369方呎，兩房共有381伙，佔整體約62%，屬主打類型，面積由450至561方呎。三房戶有108伙，面積介乎775至816方呎，而特色戶則由342至816方呎不等。



●柏蔚山兩房標準戶售2586萬 料創港島東紀錄

新世界發展(00017)的北角柏蔚山，剛售出3座32樓B室，實用面積615方呎，成交價2,586.1萬元，料創港島東區兩房標準戶歷來新高，呎價42,050元。



●深水灣徑8號逾2.28億沽出1伙 呎價6.28萬

南豐集團及豐資源發展的壽臣山深水灣徑8號今日售出1伙，成交記錄冊顯示，項目1座6樓B室，以逾2.28億港元售出。單位實用面積3,641方呎，實用呎價6.28萬元。項目暫時共售出8個單位，套現約24億元。



●翰林峰特色戶4188萬沽破頂

恒基地產(00012)的西營盤翰林峰第3座39樓A室以4,188萬元售出，上址實用面積909方呎，平台及天台面積分別212與473方呎，呎價46,073元，料為項目雙破頂個案。

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