光大綠色環保已簽署兩項目　總投資7.2億人幣

光大綠色環保(01257)公布，已簽署內蒙古自治區赤峰固廢填埋項目，以及湖北省黃石固廢綜合處置項目，涉及總投資約7.23億元人民幣(下同)。



赤峰項目位於內蒙古自治區赤峰市寧城縣，主要負責收集處置赤峰市及周邊區域產生的工業廢棄物，涉及投資約2.24億元，設計規模為每年填埋處置一般工業固廢5萬噸及危險廢棄物4萬噸，填埋庫容分別為50萬立方米和80萬立方米。



黃石項目將以BOO(建設-營運-擁有)模式投資建設，項目營運期限不少於30年，涉及投資約4.99億元，設計規模為每年處置危險廢棄物15萬噸。



光大綠色環保行政總裁錢曉東表示，現時公司業務進一步拓展至中國16個省份及直轄市，隨着公司的市場影響力和綜合實力進一步提升，將繼續在不同地區內布局。

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