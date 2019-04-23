樓價UPDATES：堅尼地城翰林軒兩房新高價沽

優質單位盤源漸減，刺激樓價進一步攀升，堅尼地城翰林軒剛錄得一宗兩房新高價個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●堅尼地城翰林軒2座高層D室兩房戶，實用面積464方呎，座向西北享海景。單位放盤1個月，成功以1,052萬元沽出，實用呎價達22,672元。原業主於2014年7月入市，持貨至今帳面獲利337萬元。



●西半山豐樂閣中層B室，實用面積1,367方呎，屬兩房包括套房間隔。買家鍾情單位附新裝修，即以2,460萬元買入，呎價17,996元。



●北角柏蔚山2座高層E室，實用面積約678方呎，享東南山景，以3.6萬元租出，實用呎租約53.1元。租客為同區人士，見屋苑樓齡新，設施完善，故承租上述物業。若以業主去年購入價約2,099.1萬元計，回報率約2厘。



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九龍區

●長沙灣泓景臺2座高層B室，實用面積682方呎，屬三房包括一套房設計，獲外區買家以1,335萬元購入自用，實用呎價約19,575元。上址為原業主於2012年5月以約735萬元購入，期內升值約82%。



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新界區

●屯門海翠花園6座低層B室，實用面積521方呎，以兩房設計。有租客心儀上述屋苑地點不俗，區內配套完善，而且單位內附不俗裝修，房廳擁部分海景，決定以1.45萬元承租，實用呎租27.8元。若以同類單位銀行估值約553萬元計算，回報率約3.1厘。

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