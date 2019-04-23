前輪后許佩琪撐比特幣　高峰持貨價值一架法拉利！　　

喺啱啱嘅復活節假期，絲絲同好耐冇見嘅「前滙豐輪后」許佩琪（Natalie）茶敍，睇吓佢近況係點。原來佢同老公除咗事業有成外，投資亦了得，現已財務自由。當中，Natalie持有嘅比特幣價值曾足夠買部法拉利添，即係成400幾萬喎，難怪生活舒適又寫意！



Natalie早年做過英國滙豐，其後喺香港滙豐做過三年窩輪銷售嘅工作，故有滙豐輪后之名。離職後近年專心做自己嘅珠寶首飾設計生意。而老公仔原本從事對沖基金工作，有成十五年咁耐，所以亦擅長投資。



還記得就喺比特幣2017年12月高見約2萬美元水平時，Natalie話自己持有嘅比特幣帳面價值曾經足夠買一架法拉利跑車，但當時佢決定只沽出小部分取回本金，其他就一直滾存至今。雖然現時比特幣已經跌至約5,500美元，但佢相信虛擬貨幣未來仲有得升嘅。



講番家庭近況，原來佢女兒今個月剛滿一歲，而早幾年一家人主要喺英國居住，但今年六月會正式搬返嚟香港住一段時間先，喺英國嘅屋就會出租。



原因係佢見到英國朋友嘅小朋友唔肯講中文，但佢想阿女可以喺香港讀書，學識講廣東話同國語。不過佢依家煩惱緊小朋友喺香港上興趣班嘅花費不菲，較英國高好多倍。



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