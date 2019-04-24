古勝：內房股有調整壓力

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，港股假後復市，依然都幾難炒，事關美國同伊朗又起衝突，周一晚美股已無力再上。另一邊廂，中國又有官員表示再放水機會下降，加上早前中國經濟數據表現優於預期，市場估計內地寬鬆幣策都差唔多「見頂」，外圍風起雲湧，試問港股又點會有力升呢？



恒指周二最終無升跌，係就係先低後彈，但都只不過維持在「抖氣區」29,660至30,280點內，主板成交1,071億元，仲未知後市向左走定向右走；滬綜指則跌16點，呈兩連跌。從牌面睇，若然市況延續近期無方向咁行落去，資金選擇性地炒股唔炒市之趨勢延續落去機會都幾大，故建議大家一於懶理指數，專心炒個股或板塊！



隨着美國結束對進口伊朗石油的制裁豁免，國際油價反覆抽高，紐約期油周二執筆時再升2.5%見65.66美元，上升動力強勁，並帶動中國海洋石油(00883)及中石油(00857)上升1.4%及1.3%。可憐係走勢本來已經相對較弱的中石化(00386)，收市竟然要跌0.3%，再一次證明資金仍然係追買強勢股，放棄弱股。



故此，如果認為油價仲有得升，都係集中火力攻前兩者，後者放埋一邊就無錯。當油股有起色，航空股自然要「降落」，三大中資航空股國航(00753)、南方航空(01055)及東方航空(00670)分別跌6.5至8.5%，並開始有失守中期升軌支持迹象，若未來油價再上，短期真係唔使掂呢個板塊。



另外，仲有兩個板塊最好咪手多，分別係內銀及內房。前者主要受累中央放水力度下降，雖則未來經濟會唔會又再轉弱就未知，不過阿爺在市場上持續放水的憧憬不再，A股又升咗成季，相信點都要降降溫，作為中資股核心的內銀自然受影響，淨係睇隻重磅藍籌建行(00939)股價三連跌已可見一斑。



至於內房股，中央再次重申「房是用來住，不是用來炒」，早前就話資金博阿爺要刺激經濟，所以會撐一撐內房，但如今鑼鼓打唔響，自然要鳴金收兵。萬科企業(02202)、富力地產(02777)、雅居樂(03383)、碧桂園(02007)及中國海外(00688)分別跌1.7至4.1%，跌勢好全面。



策略上，既然國策大方向明確，冇貨者短期都係靠邊站；而已持貨者，建議望吓資金流向係咪出現變化，先決定係趁高減磅，還是一刀切全線撤退。



相對地，有港府官員表示於7月開始，香港的「同股不同權」股份將會獲納入滬港通和深港通內。周二見小米集團(01810)同美團點評(03690)都分別升4.2%及1.8%，似乎短期內市場有機會繼續炒W股受惠「北水」流入，真正達到「水到渠成」。古勝建議不妨候低分段收集小米，相信勝算不低。

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