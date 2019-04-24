【名家筆陣】盧曉暘：油價升勢長線難持續

周一(23日)英國布蘭特原油期貨價格漲3.3%，而紐約期油亦飆2.9%，主因是美國國務院周一宣布將取消8個地區進口伊朗原油的豁免權，意圖把伊朗石油降至零出口，市場憧憬原油市場供應將從豁免期限5月2日後出現突然的短缺。



惟4月初國務院伊朗特別代表曾提到獲豁免的地區中，有3個已將伊朗石油進口降至零。而沙特阿拉伯和阿拉伯聯合酋長國，有能力短期內把共同日產量提高約150萬桶，高於伊朗減少的產量，而且沙特能源部長法利赫也曾確認會增加供應，故原油暴升能否持續呢？



美國是原油進口大國，自從技術突破，能以低成本大量開發頁岩油後，淨入口原油愈來愈少，估計明年或成為原油淨出口國。加上科技日新月異，人民生活形態改變，令全球原油使用量下跌，長期來說，基本面並不利油價走勢。



在油價高時，美國頁岩油供應商或增加供應，加上部分國家雖說減產但在油價高企時或利用各種管道量增產讓本國多賺，黑市原油的市場也是因此形成。



技術上，短期14天RSI顯示紐油有超買情況，不宜現時追買。在沙特及OPEC決定增產後，油價仍能守在高位，證明油價短期或偏強，回到20天線後，如日線圖能再出現突破五天高點的情況，或啟動新一輪升勢。當然中長期從基本面看油價是利空的，但須等候紐油形成周期頂部(以圓頂、頭肩底的形態)來確定中長期轉升為跌。



外匯分析師 盧曉暘

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