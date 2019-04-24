黃國英：短期再破頂機會降

豐盛金融資產管理董事黃國英在東方產經「對沖國度」專欄表示，恒指仍然在高位整固，但內房股、基建股、資源股以及航空股回落的幅度都已經相當顯著。雖然說兩極分化是預期之內的合理發展，但強股愈來愈貴，弱股又一路跌，反差太大，會令投資者逐漸無所適從，減低入市意欲。所以短期再破頂的機會看來已下降，值得稍作減持，調低港股組合的比重。



今次回調的理由，主要是隨着經濟數據有回穩證據，投資者預期中央沒有必要再大水猛灌，上述那些倚賴寬鬆政策的板塊，於是就率先失去吸引力。



表面上，美股和中港股市一樣，都是炒貨幣政策，但市底根本天淵之別，美股明顯強勢得多。因為寬鬆環境由來已久，大家對於過去十年期間個別公司的執行能力心中有數。美股中比較多可以實現結構性增長的股王，相反中港主要都是周期股，要明白寬鬆環境只是提供助力，企業本身還要爭氣，股價才會持續上升。



這一次中港股市有得炒，其實已經要感恩，多得去年跌得太殘，起步位太低，炒估值正常化才有如此澎湃的動力，否則大家見過這些公司有波幅無升幅的歷史，很難提得起興趣去狂炒。



氣勢被打斷之後，這批周期股避之則吉，再一次新鮮熱辣經驗說明，阿斗依然無法可以扶得起。還是睇好後市的話，就惟有高追少數強勢股，或者乖乖月供高息股便算。至於自己，近期就開始將較多注碼搬往美股及日股，估計應該會跑贏中港股市。



豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士)



(本欄每周逢一、三、五刊出)

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