【名家筆陣】陳沐文：港城市發展宜集思廣益

日前筆者走訪華夏文明的發源地河南省，考察多個歷史名城的規劃建設。其中，鄭州市近年的發展，令人留下深刻印象。



鄭州擁有亞洲最大的火車客運站及作業量最大的貨車編組站，且是中國普通鐵路網和高速鐵路網中唯一的「雙十字」中心城市，還規劃了中國唯一的國家級航空港經濟綜合實驗區，也是中國首批跨境電子貿易試點。



然而，鄭州市中心城區規模偏小，人口密度過大，且舊城強調保育，發展空間不足，不利於鄭州發揮優勢，建設成為國際化金融中心和國際級宜居生態城市的長遠願景。於是，政府在2000年決定要在原有市區外建設現代複合型新城區。



2001年，當地政府便公開徵集設計方案方式，規劃總面積達115平方公里的鄭東新區。2002年初，鄭州市就「鄭東新區總體發展概念規劃」競圖方案，並進行一個月的公開展示，9萬餘名市民參與投票。日本建築師黑川紀章的設計方案獲得90%以上的支持率，並最終中標。



黑川建築師入選的規劃設計方案是以自然生態為重要角色，同時還融入共生城市及新陳代謝城市等設計理念。共生城市遠景是通過道路、河渠、湖泊的綠化構建生態迴廊，並與周邊天然山水環境生物圈有機相連，實現人與自然的生態和諧。



新陳代謝城市理念則是借用生物學的概念，通過組團式發展，營造良好的生態系統；持線性城市軸線可於城市均衡發展狀態下延伸，而環形道路系統則防止中心區域交通過度集中；令城市可持續發展。



及後，鄭東新區2003年動工，十數年已從一片蘆葦叢生的魚塘窪地，變身成面積逾105平方公里、人口105萬的複合型生態都市。新區內現入駐企業3萬餘家，其中49家世界500強、68家內地500強、2017年國內生產總值(GDP)更達406億元人民幣。由於綠化、亮化和美化成效顯著，新區深受鄭州市民歡迎，並成為當地標誌性公共活動場所。



目前香港亦正在探討香港城市未來的發展方向，包括「明日大嶼」的規劃，都需要有宏觀願景、國際先進規劃理念、創新規劃框架和前瞻性關鍵實施策略。鄭州的發展建設經驗，實有許多值得我們深思參考之處。



正如新加坡、悉尼等許多知名城市，城市建設應從「宜業、宜居、宜遊」的長遠願景出發：堅持綠色發展理念，重視城市發展與自然生態保護協調，保持歷史、現實與未來的延續性。



城市總體規劃需優先考慮以人為本的城市公共活動空間、環境、布局及城市地貌形象，因應現代複合性城市持續延伸發展與變化的特徵，綜合平衡整體道路交通運輸系統及基礎設施的配合布置。



香港要實現提升市民生活質素和創造更美好宜居環境的期望，宜集思廣益，以公開設計比賽形式，徵求創新及具前瞻性的城市總體發展概念規劃方案。



香港建築師學會前會長 陳沐文

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