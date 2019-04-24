歐股收市做好　油股大漲

歐洲股市收市做好。英國富時100指數收報7,523點，升63點或0.85%；德國DAX指數收報12,235點，升13點或0.11%；法國CAC指數收報5,591點，升11點或0.2%。



美國宣布取消對進口伊朗石油的制裁豁免，國際油價急升。歐洲石油股全線做好，蜆殼公司升1.8%；英國石油(BP)升1.39%；法國石油巨頭道達爾(Total)升1.83%。



鋼鐵股有沽壓，歐洲鋼鐵業巨頭ArcelorMittal跌2.83%；Thyssenkrupp跌近4%。



傳渣打集團計劃進行回購，股價於倫敦證券交易所大致持平。

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