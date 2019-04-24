陳錦興：小米上升動力增強

英皇證券研究部聯席董事陳錦興在東方產經「專家點評」專欄表示，小米集團(01810)過去兩個月股價橫行，即使去年業績勝預期，也對股價刺激不大。不過，周二股價似有發力迹象，股價重上12元，且有成交配合。消息面主要有兩個，一是舉行新產品發布；二是同股不同權股份將於七月份被納入港股通。



小米在這一輪升市中，升幅跑輸主要新經濟股，目前已消化大部分消息，追落後的動力在醞釀中，可以留意。



小米2018年度營收達1,749億元人民幣，按年增53%，經調整後淨利潤86億元人民幣，超過市場預期。集團亦重組了一系列業務部門，加強互聯網等業務的貢獻，去年互聯網服務分部按年增長61.2%至160億元人民幣。



過去數年間，小米在AI與IoT領域的投入不少，已取得領先行業的優勢，其核心戰略已升級為「手機+AIoT」雙引擎，為未來增長定下基礎。



周二有關小米的消息，主要是港府官員表示，港交所(00388)和中證監已達成共識，在本港主板上市的同股不同權企業，將於7月納入互聯互通範圍，換句話說，小米很快就會有北水流入，而小米在內地知名度高，市場自然對北水操作小米寄望甚殷。



此外，有報道指小米將發布新一款電視，並與騰訊(00700)合作，反映小米的生活家居產品已發展得不錯；而其海外業務的增長，特別是印度市場，更表現亮麗，相信小米的盈利增長動力仍不差。現價核心市盈率約為20倍，以其約三成的盈利增長計，估值並不昂貴，建議可於12元吸納，目標價14元，止蝕位11元。



英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

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