鄺民彬：光大綠色可藉收購擴展

凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬在東方產經「專家點評」專欄中表示，周一晚美股個別發展，港股周二跟隨A股向下，恒指尾市跌幅收窄至不足1點，收報29,963點，國指跌37點報11,731點，主板成交1,071億元。



美國宣布結束對伊朗進口石油制裁的豁免，刺激油價向上。油股做好，中海油(00883)及中石油(00857)升1.4%及1.3%。中央政治局重申房子是用來住、不是用來炒的定位，市場憂慮內房調控再次收緊，內房股下挫，碧桂園(02007)跌2.9%。



國家農業農村部表示，受非洲豬瘟影響，豬場補欄傾向審慎，生豬和能繁母豬存欄數持續減少，連續三個月按年下降逾10%。按照六個月生豬生產周期推算，豬價已經提前進入上升周期，預計全年豬肉產量下降，第4季活豬價格將會突破2016年的歷史高點。



豬肉股持續上揚，中糧肉食(01610)周二漲1%，加上早前有報道指中國擬增購美國進口豬肉，萬洲國(00288)作為相關概念股，股價急升4.2%，為表現最佳藍籌。



據內媒引述消息報道，中國建材(03323)、海螺水泥(00914)、山水水泥(00691)、華潤水泥(01313)、冀東水泥及華新水泥6家水泥公司，被點名要求參加4月24日由浙江省市場監管局召開的首次反壟斷告誡會。是次會議目的主要是避免反壟斷行為，並不涉及調查及起訴。



事實上，發改委上月亦曾調查水泥價格，股價經過短暫調整後，踏入4月旺季，股價跟隨水泥價格升浪轉強。無疑事件短期會影響板塊氣氛，但來自基建及地產需求穩增，對水泥需求有一定支持，投資者宜留意事件後續發展。



展望後市，中央政治局會議對經濟的表述轉向樂觀，短期內進一步放鬆貨幣政策的機會不大，料會限制港股上升空間。恒指短線預期繼續於30,000點徘徊，初步支持位在20天線(約29,598點)。市場注視美國周五公布首季GDP，以及4月底將有多間中資公司公布業績。此外，早前有報道指美國貿易代表萊蒂澤和美國財長姆欽計劃於4月29日訪京繼續貿易磋商，亦為市場焦點之一。



中國光大綠色環保(01257)主要業務包括通過直燃處理生物質原材料(包括農林廢棄物)以生產電力給予電網，受惠於內地的環保政策支持，集團2018年純利按年上升39%至13億元人民幣。



展望未來，集團目前有18個在建項目，預期大部分可以在2019年投產。加上負債率保持於49%的健康水平，亦可支持集團未來作進一步收購。現價預期市盈率7倍，估值不高，預期股價於5.5-6.2元上落。



凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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