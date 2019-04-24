東方日報B1：二線屋苑群起破頂　月內14宗

二手樓經過極短時間調整後全力反彈，根據本報統計資料，4月份至少已有14個私人屋苑，錄得破頂成交個案，全為二線物業，市場預期，主要藍籌屋苑即將接力向上，由現時至9月份，樓價仍會有單位數增長空間。而新界指標屋苑天水圍嘉湖山莊，剛錄今年首宗樓價逾七百萬個案。



多個地區屋苑均錄創新高價，其中以新界佔約60%最多。如荃灣翠豐臺出現歷來首宗逾千萬元買賣，同區萬景峯特色戶亦售5,000萬元，更屬市中心區二手新指標。



細單位升幅最明顯，並出現「跳價」情況。屯門大興花園兩房戶成交額，在過去罕聞破六球，中原葉津榮指，屋苑2期11座中層B室，實用面積475方呎，零議價下獲換樓客以620萬元購入，呎價13,053元，創屋苑兩房歷史新高。



而原業主持貨約4年，帳面獲利135萬元，單位升值約28%。



將軍澳慧安園更有同類標準戶樓價，比特色單位高。香港置業劉浩勤稱，該盤4座高層H室，實用面積413方呎，僅減價10萬元，即售670萬元，破盡該屋苑兩房單位成交價紀錄，呎價約16,223元。據悉，近期即使連天台單位，最高價僅約662萬元。



市場預期破頂成交，將陸續由十大藍籌屋苑接力。中原黃海透露，嘉湖山莊賞湖居6座高層B室，實用面積633方呎，屬於罕有樓王放盤。該單位叫價730萬元，放售約一個多月，獲兩年之前沽貨轉租的同區客以708萬元購入，實用呎價約11,185元。



據了解，去年十月同類單位最高曾售738萬元，現時樓價有約4%折讓。



至於同為指標二手樓的東涌映灣園，據市場透露，項目12座高層A三房戶，望海景，獲議價之後減價25萬元，以1,125萬元沽出，創屋苑分層標準戶新指標，以實用面積927方呎計，實用呎價約12,136元。而是次做價比去年高位，再高出約4.4%。



此外，美聯吳肇基指，鰂魚涌太古城4月暫錄約19宗交投，屋苑恒星閣高層C室，放盤約一個月，租客剛遷出，即以1,832萬元售出，呎價22,645元。



對於多個屋苑連環創下成交價紀錄，有市場人士認為，二手市經短暫調整後，樓價升勢轉急，主因不少買家原先只抱着「執平貨」心態睇樓，但眼見近期樓價愈搶愈高，尤其是現時指標屋苑樓價，與去年高峰時仍有少許差距，出價就隨市況變得更為進取，整體價格有機會重上去年高位。



資深投資者吳龍飛亦指，近期破頂二、三線屋苑以用家盤為主，盤源較為短缺，故有意入市的買家遇上合適放盤，或會以較進取價錢入市。但他估計，有關情況有機會延伸至指標屋苑，惟相信只會發生在鰂魚涌太古城、同區康怡花園等市區盤身上。因為若要高追天水圍上車盤，不如選擇其他物業，或轉投新盤市場。



不過，他預料，今年10月樓市會開始向下，原因是股市屆時將會大跌，加上政府不斷增加資助房屋供應，發展商在空置稅規管之下加快推售單位，預計未來3年樓市會步入調整期，每年跌價約5至10%。

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