沈振盈：港股走勢飄忽不定

訊匯證券行政總裁沈振盈在東方產經「大師教路」專欄表示，周一內地股市急跌，港股周二復市亦受拖累而下跌，但即市卻出現反彈，恒指一度倒升。市況反覆上落之餘，高低波幅約300點，最終沒有起跌，其實短線也只是上落市而已。



自4月8日恒指重上30,000點關口之後，市場情緒開始樂觀，評論亦一面倒看好，「牛市已重臨」的講法亦甚囂麈上。大市反而在走勢上卻出現大幅波動，即市波幅動輒300至500點，兼且日升日跌，走勢飄忽不定。在淡友失蹤，好友「燒炮仗」之下，市場的主流看法是易升難跌、逢低吸納。



主導着「大牛市重臨」講法的理由，就是央行放水、資金主導。因為各國官員皆不想見到股市下跌，所以股市就「冇得跌」！



然而，升市的背後真是不用有任何戒心？若然大家不求甚解，只是人云亦云，一旦市場錯誤解讀了央行政策，又或者有心人刻意扭曲現狀，誤導大家去接受一個曲解了的演繹，那就有很大問題了。



君子不立危牆下，建築在「浮沙」之上的表面繁榮，最終也只是海市蜃樓。沒有眾口一詞的美言，就沒有「國王的新衣」！套路及橋段永遠都是舊瓶新酒，沒有人的貪念慾望，所有局就不可能成「局」。有人大大聲地說，不進取就是失敗者。筆者的回應是：醉翁之意不在酒，在乎山水之間也！



訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

