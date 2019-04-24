王昕媛：注射劑市場迎來大洗牌

國泰君安國際(投資諮詢部)聯席董事王昕媛在東方產經「專家點評」專欄表示，上周提及的四環醫藥(00460)周二大漲逾一成，本期我們關注一下未來醫藥行業的大事件。我們認為，今年除了輔助用藥外，最大的事件就是注射劑的一致性評價。



4月15日，藥品審評中心(CDE)發布《化學藥仿製藥參比製劑第二十一批目錄》的公示，這個目錄業界解讀為，繼2017年12月CDE開展《已上市化學仿製藥(注射劑)一致性評價技術要求》徵求意見之後，首次發布注射劑品種的參比製劑目錄。換句話說，化學藥注射劑的一致性評價工作啟動了。



目前內地共有化學藥和中藥、生物製品國產注射劑3萬餘個產品批文，涉及1,800多個品種。雖然正式版本的注射劑一致性評價技術要求尚未發布，但內地多家注射劑品種生產企業已經悄無聲息的啟動一致性評價了。



最新我們看到，4月19日，國家藥品監督管理局食品藥品審核查驗中心官網發布了2019年第6號《關於阿加曲班注射液等兩個化學仿製藥注射劑註冊生產現場檢查計劃的通告》。我們預計，今年將迎來注射劑市場大洗牌。



去年公布的4+7帶量採購，25個品種裏面涉及到3款注射劑，相關市場容量在20億至30億之間。我們認為，未來推出注射劑一致性評價，為的是為以後第二次、第三次全國帶量採購政策做準備，未來帶量採購將有更多的注射劑納入在內，而不做一致性評價的企業，將無緣帶量採購。



因此，2019年將是注射劑企業加大研發投入在BE試驗的一年，而就頂層文件來看，目前CDE僅僅在2017年12月22日發布《已上市化學仿製藥(注射劑)一致性評價技術要求(徵求意見稿)》，我們認為，雖然正式文件沒出，但是也快了，市場預期也將愈來愈近。



除了一致性評價外，注射劑目前也積極做着「上市後再評價」工作，該工作主要對已批准上市注射劑安全性、有效性和質量可控性開展再評價。生產企業須將批准上市時的研究情況、上市後跟蹤研究情況等進行綜合分析，開展產品成分、作用機理和臨床試驗研究，評估其安全性、有效性和質量可控性。



就成本來看，單體費用幾百萬到幾千萬元不等，和BE試驗類似，同樣是一種給化學藥注射劑續命的做法。因此，未來對於化學藥注射劑賽道來看，不僅要看一致性評價，還要看上市後再評價。



國泰君安國際(投資諮詢部)聯席董事 王昕媛(作者為註冊持牌人士，本人及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益，持牌號碼：AQA458)

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