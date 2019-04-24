皮海洲：港股相對A股　哪個更吸引？

獨立財經評論員皮海洲在東方產經「專家點評」專欄表示，最近一個時期，A股表現為反覆盤升的走勢，而在盤升的過程中，滬綜指先後站上了3,100點、3,200點大關。不過，從陸港通(滬港通及深港通的統稱)的資金流向來看，隨着A股指數的走高，北向資金總體表現為淨流出走向，而南向資金則表現為淨流入。為此，有輿論認為，港股相對A股，估值吸引力上升。



自從滬港通於2014年11月17日正式開通以來，資金在兩地市場之間的流向就一直受到市場人士的高度關注，尤其是內地市場，更是把這種資金的流向視為是A股行情的方向標。北向資金是淨流入還是淨流出，資金又流向了哪些個股，這都是A股市場非常敏感的事情。



因此，隨着最近一個時期北向資金總體表現為淨流出、南向資金表現為淨流入情況的出現，市場認為A股吸引力在下降、港股吸引力在上升，這是很正常的一種看法。



不過，上述看法儘管正常，但卻有失偏頗。因為港股與A股兩個市場之間的資金流動，顯然不限於陸港通渠道。陸港通渠道只是擺在明面上的，還有沒有擺在明面上的資金往來，而這種沒有擺在明面上的資金往來，其歷史顯然要比陸港通渠道悠久得多，其資金規模有多大，也是沒有明確數據的。因此，只是通過陸港通渠道的資金流向變化來對A股、港股兩個市場作出判斷，至少不是很準確的。



再者，就滬/深股通而言，內地投資者有一個普遍認識，就是存在着「假外資」流入、流出的問題。因為內地投資者把北向資金的流向當成了A股市場行情的一個方向標，可以影響到A股市場走勢的發展，因此，內地一些聰明的機構投資者或莊家就發現了北向資金的利用價值，於是這些機構就將自己的資金先通過其他的渠道流向香港市場，然後又以北向資金的名義堂而皇之地流回到A股市場，北向資金因此成了這些內地資金的「馬甲」。



這種「馬甲」到底有多少？目前也是一個未知數。這種「馬甲」資金的流向也很容易誤導市場，進而導致投資者作出錯誤的判斷。若依此來對A股、港股兩個市場作出判斷，難免會出現誤判。當然，只是作為一種參考也未嘗不可，畢竟只是參考而已。



那麼，港股與A股哪個市場更有吸引力呢？對於這個問題，其實是不能一概而論。因為就估值而論，港股的估值就一直都比A股低，如果僅就估值而論的話，港股顯然比A股更有吸引力。但A股市場也有本身的吸引力，A股是一個投機炒作市場，這種投機炒作也讓A股市場在一些特定的時間充滿了賺錢的機會。



畢竟在外界看來，A股市場「人傻錢多」，所以，總有人願意到A股市場來尋找投機賺錢的機會。這也包括來自香港市場上的投資者。



故此，港股與A股是兩個完全不同的市場，兩個市場不存在哪個吸引力更強的問題。香港市場是一個偏重於投資的市場，這是一個屬於偏向投資者的市場；而A股市場是一個偏重於投機炒作的市場，這是一個偏向於投機者的市場。因此，港股、A股這兩個市場的存在，給不同風格的投資者提供了不同的選擇，對這兩個市場，也不能作簡單的類比。

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