袁沛儀：經濟面臨放緩　歐元偏軟

交通銀行香港分行策略師袁沛儀在東方產經「專家點評」專欄表示，澳洲將公布通脹，鑑於樓價下跌，食品價格增長平穩，料整體通脹回落；澳洲儲備銀行貨幣政策有需要偏向寬鬆，加上料金價在避險情緒偏低而下望1,260美元下，澳元應漸呈弱勢，料下試0.7050。估計紐元隨跌，反覆試穿0.6720；而澳紐交叉盤則料跌回2月中高位1.0490。



長假期結束，料投資者恢復交易活動，股市正值業績期，料美股繼續在高位徘徊，避險貨幣偏軟；美元兌日圓上望114；美元兌瑞郎繼續在3月底以來形成的上升通道內行走，反覆上望1.01。



德國周三將會公布IFO企業景氣指數，觀乎經濟增長面臨放緩風險，近期製造業相關指數均將回落下，料結果遜於前值，歐元反覆偏軟，下望1.12。英國脫歐進程停滯下，料英鎊在1.2970至1.3190間整固。至於美國，缺乏新消息下美元無明確方向，美匯指數短線在97附近膠着。



加拿大銀行周三議息，料維持目前利率不變下，加元無明確方向；估計美元兌加元在1.3280至1.3390區間上落。

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