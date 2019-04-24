西證國際：中東不穩　商品受惠

西證國際市場研究部在東方產經「專家點評」專欄表示，美國政府周一正式發布聲明指，不會更新伊朗5月到期之原油豁免政策，目標是將伊朗的原油出口降至零。此前美國向中國、台灣、印度、日本、南韓、土耳其、意大利及希臘提供180天之進口豁免權，其中僅台灣、意大利及希臘已將從伊朗之石油進口量減至零，伊朗的石油最大買家中國以及土耳其已表明反對。



至於第二大買家印度，則希望美國繼續給予寬限，因相信伊朗仍然向其購買原油之國家提供採購折扣，而日本及南韓相信不會反對完全不從伊朗進口石油。



該聲明亦提到美國、沙特及阿聯酋均同意採取行動保證全球原油需求。有消息指，四月首兩周伊朗原油出口量為每日110萬桶，但沙特可迅速每日增產100萬桶，而阿聯酋則可迅速增產每日50萬桶，將可完全抵銷伊朗石油損失之影響，利好消息將被消化，而且俄羅斯更加不願意於6月後繼續減產。



不過，最大的不確定性為伊朗威脅將關閉霍爾木茲海峽回應制裁，因全球約20%之海運石油均從這海峽經過，若伊朗如此回應美國制裁，地緣政治不確定性將大增，屆時油價及金價均會上升。



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