美股收市：企業季績強勁　標指納指齊創新高

美國大型企業相繼交出好過預期的業績，刺激美國股市做好，標指和納指齊創收市紀錄新高！道指收報26,656點，升145點或0.55%；標指收報2,933點，升25點或0.88%；納指收報8,120點，升105點或1.32%。



焦點股份方面，社交媒體Twitter全日急升15.71%，收報39.77美元。公司在開市前公布，首季活躍用戶和收入均超預期。另外，可口可樂、聯合技術、寶潔等亦相繼公布了強勁的業績，惟表現互異，全日分別升1.71%、上升2.21%，以及下跌2.69%。



根據FactSet數據，目前有超過78%的標指企業首季業績超乎華爾街分析員預期。Spartan資本證券首席市場經濟師Peter Cardillo稱，大部分重要企業首季業績亮麗，意味着市場已經走出了「盈利衰退」的擔憂，成為推動大市的重要因素。



對於後市，Captrust Advisors首席投資主管Kevin Barry表示，目前市場估值水平仍然是合理的，指去年末季市場出現沽壓，成功避免經濟衰退，而且政策制定者的反應非常迅速，這包括中美貿易爭論有所緩和，以及美國聯儲局改變政策方向等，都利好市場表現。

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