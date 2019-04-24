僑雄國際尋求擱置清盤呈請

僑雄國際(00381)公布，香港高等法院發出公司(原告)針對綿陽合力醫療健康管理(第一被告)提起的訴訟編號HCA 691/2019之傳訊令狀。



公司的案件是被告於有關時間通過周密計劃密謀欺詐及或勒索公司，故此公司在對收購綿陽合力實業進行的盡職調查中被誤導產生開支及費用(由綿陽直接或間接撥資)，但背後主要目的為向公司敲詐及或勒索不正當及非法利益，且被告無權享有該等利益。



公司申索濟助，其中包括3,000萬港元的特別賠償及或訴狀中待具體量化的其他金額。



於今年3月18日，高等法院原訟法庭發出的訴訟編號為HCCW 81/2019針對公司的清盤呈請蓋印副本由綿陽的代表律師送達公司。



公司將尋求擱置HCCW 81/2019，以待HCA 691/2019的判決結果，或合併該兩件法庭訴訟。另外，公司有意獲取認可令。



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