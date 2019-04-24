【地產專題】本月14個二手私樓破頂　新界佔60%最多

二手樓經過極短時間調整後全力反彈，根據東網統計資料，4月份暫時至少已有14個私人屋苑，錄得破頂成交個案，全為二線物業，市場預期，主要藍籌屋苑即將接力向上，由現時至9月份，樓價仍會有不多於一成增長空間。而新界指標項目天水圍嘉湖山莊，剛錄今年首宗樓價逾700萬元個案。



上述多個錄得創新高價屋苑，以新界區佔約60%最多。如荃灣翠豐臺出現歷來首宗逾千萬元買賣，同區萬景峯特色戶亦售5,000萬元，更屬市中心區二手新指標。



細單位升幅最明顯，並出現「跳價」情況。屯門大興花園兩房戶成交金額，在過去罕聞突破六球，中原葉津榮指，屋苑2期11座中層B室，實用面積475方呎，零議價下獲換樓客以620萬元購入，呎價13,053元，創屋苑兩房歷史新高。原業主持貨約四年，帳面獲利135萬元，單位升值約28%。



將軍澳慧安園更有同類標準戶樓價，比特色單位高。香港置業劉浩勤稱，該盤4座高層H室，實用面積413方呎，僅減價10萬元，即售670萬元，破盡該屋苑兩房單位成交價紀錄，呎價約16,223元。據悉，近期即使連天台單位，最高價僅約662萬元。



市場預期破頂成交，將陸續由十大藍籌屋苑接力。中原黃海透露，嘉湖山莊賞湖居6座高層B室，實用面積633方呎，屬套三房間隔，望中央公園景，屬罕有樓王放盤。該單位叫價730萬元，放售約一個多月，獲兩年前沽貨轉租的同區客以708萬元購入，呎價約11,185元。據了解，去年10月同類單位最高曾售738萬元，現時樓價有約4%折讓。



至於同為指標二手樓的東涌映灣園，市場透露，項目12座高層A三房戶，望海景，議價後減價25萬元，以1,125萬元沽，創屋苑分層標準戶新指標，以實用面積927方呎計，呎價約12,136元。而是次做價比去年高位，再高約4.4%。



對於多個屋苑連環創下成交價紀錄，有市場人士認為，二手市經短暫調整後，樓價升勢急，主因不少買家原先只抱着「執平貨」心態睇樓，但眼見近期樓價愈搶愈高，尤其是現時指標屋苑樓價，與去年高峰時仍有少許差距，出價就隨市況變得更為進取，整體價格有機會重上去年高位。



資深投資者吳龍飛亦指，近期破頂二、三線屋苑以用家盤為主，盤源較為短缺，故有意入市的買家遇上合適放盤，或會以較進取價錢入市。但他估計，有關情況有機會延伸至指標屋苑，惟相信只會發生在鰂魚涌太古城、同區康怡花園等市區盤身上。因為若要高追天水圍上車盤，不如選擇其他物業，或轉投新盤市場。



但他估計，今年10月樓市開始向下，原因是股市屆時將大跌，加上政府不斷增加資助房屋供應，發展商在空置稅規管下加快推售單位，未來3年樓市會步入調整期，每年跌價約5%至10%。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/